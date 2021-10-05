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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Закарпатской области пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю приемную дочь – полиция

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Отчим погибшей девочки задержан
Отчим погибшей девочки задержан
Фото: depositphotos.com

В Закарпатской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве своей 10-летней приемной дочери. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 3 октября.

"34-летний заявитель признался, что вчера вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни", – говорится в сообщении. 

Полиция открыла уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство малолетнего ребенка). Задержанного поместили в изолятор временного содержания, ему намерены сообщить о подозрении и ходатайствовать о взятии под стражу. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 октября полиция сообщила, что на момент избиения девочки в доме находилась ее мать. 

"Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии, без помощи", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть).

"Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери", – добавили в пресс-службе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убийство, полиция, Закарпатская область, ребенок
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