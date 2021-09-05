В Германии афганец напал на людей с ножом

Инцидент произошел в районе Вильмерсдорф.

Афганец, проживающий в Германии с 2016 года и страдающий психическим расстройством, нанес несколько ударов ножом в шею 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами.

После этого он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине. Раненых госпитализировали, нападавшего задержали на месте преступления, сообщили полицейские.

Следствие допускает, что преступление могло быть совершено на почве религии.