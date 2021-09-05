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В Германии афганец напал на людей с ножом

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Преступление могло быть совершено на почве религии
Преступление могло быть совершено на почве религии
Фото: ЕРА (архив)

В Берлине 29-летний афганец 5 сентября напал на двух человек с ножом. Об этом сообщила полиция Берлина.

Инцидент произошел в районе Вильмерсдорф.

Афганец, проживающий в Германии с 2016 года и страдающий психическим расстройством, нанес несколько ударов ножом в шею 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами.

После этого он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине. Раненых госпитализировали, нападавшего задержали на месте преступления, сообщили полицейские.

Следствие допускает, что преступление могло быть совершено на почве религии.

Контекст:

В конце июня этого года в немецком городе Вюрцбург 24-летний мужчина, приехавший из Сомали, напал с ножом на прохожих. Тогда погибло три человека, еще пятеро получили тяжелые ранения. 28 июня в немецком городе Эрфурт неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил двух человек.

Теги: Германия, Афганистан, религия, Берлин, полиция, раненые, мигранты, женщины, мужчины, нож
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