В Ровно хотели угнать маршрутку с пассажирами во время задержания подозреваемого в ограблении

Когда патрульные прибыли, мужчина сказал, что его избили и отобрали куртку, в которой был мобильный телефон, €100 и 600 грн наличными.

Пресс-секретарь патрульной полиции города Оксана Юрченко сообщила, что один из правоохранителей пытался надеть наручники на подозреваемого. В этот момент на полицейского напал неизвестный, ударил его и убежал.

Параллельно группа нетрезвых людей пыталась сесть в маршрутку, которая следовала из Ровно в город Корец Ровненской области. Пока водитель продавал билеты, один из них сел за руль машины и попытался уехать. Полицейские остановили его.

Никто из пассажиров не пострадал. Напавшего на полицейского задержали, им оказался 23-летний брат подозреваемого в ограблении.