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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаеве произошел конфликт между водителем фуры и пассажирами маршрутки, пострадали четыре человека. Видео

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта
Фото: novosti-n.org

11 сентября в Николаеве на проспекте Богоявленском пассажиры маршрутки побили водителя фуры за его действия на дороге. Об этом со ссылкой на очевидцев пишут "Новости N".

"Оба автомобиля двигались по проспекту со стороны улицы Космонавтов в направлении Корабельного района. Перед Широкобальским путепроводом маршрутку подрезала фура. Пассажиры вышли из микроавтобуса и буквально напали на водителя большегруза", – говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео инцидента, снятое из проезжавшего мимо автомобиля и размещенное в местном Viber-чате.

На ролике видна группа людей возле кабины фуры, а один из мужчин залез в салон и наносит удары по находящемуся внутри человеку.

Позже "Новости N" выяснили, что водитель фуры "зажал" маршрутку на остановке "Материальные ворота" и выскочил с газовым баллончиком в руках.

"Он подскочил к водительской двери маршрутки, сорвал боковую шторку и несколько раз брызнул прямо в лицо водителю. Соответственно, газ попал и в салон. Однако в данном случае фуровод просчитался – разгневанные пассажиры маршрутки вышли из салона и принялись избивать его. Водитель попытался укрыться в кабине, однако пассажиры достали мужчину и там", – описывает произошедшее издание.

По его данным, "расправу прекратил подъехавший наряд полиции", а в результате конфликта пострадали четыре человека: водитель фуры ("скорая" увезла его с многочисленными травмами и подозрением на сотрясение головного мозга), водитель маршрутки (он получил ожоги глаз, слизистых оболочек рта и носа, его тоже отправили в больницу) и два его пассажира (они пострадали от воздействия газа).

Теги: автомобили, газ, Николаев, полиция, больница, конфликт, дороги, автомобиль, маршрутка, грузовик, мужчины, пассажиры, травмы
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