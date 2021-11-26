Вблизи границы с Россией и Беларусью СБУ обнаружила арсенал оружия и тепловизоры

Оружие нашли на территории двух частных охотничьих баз Фото: ssu.gov.ua

Обыски проводились на территории баз и по месту жительства их руководителей, говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли пулемет Калашникова, четыре винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором, пистолет Макарова, револьвер, дымовую шашку и почти 400 патронов разного калибра.

Кроме того, выявлено более 400 специальных отмычек для проникновения в жилые помещения, сообщили в СБУ.

Обнаруженное оружие направили на экспертизу. Досудебное расследование идет по статье ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).