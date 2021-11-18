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Рада приняла закон про применение оружия пограничниками

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Законопроект регулирует использование пограничниками оружия
Законопроект регулирует использование пограничниками оружия
Фото: dpsu.gov.ua

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5232, который регулирует применение оружия и боевой техники пограничниками. За него проголосовал 271 народный депутат, передает корреспондент "ГОРДОН".

Законопроект называется "О внесении изменений в закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины". 

Он дает пограничникам право проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также досматривать задержанных и изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью.

Также определяются особенности применения средств принуждения, физического воздействия, применения и использования специальных средств, огнестрельного оружия, вооружения и боевой техники. Документ устанавливает условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения – спецсредств, огнестрельного оружия, вооружения кораблей и воздушных судов и т.д. – с учетом конкретной ситуации и характера правонарушения, отмечалось на сайте Рады. 

В частности, применять огнестрельное оружие разрешается для:

  • отражения нападения на пограничников, защиты других лиц, освобождения заложников, отражении нападения на охраняемые объекты;
  • задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству;
  • задержания вооруженного человека, который пытается скрыться;
  • остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель несет угрозу жизни или здоровья людей;
  • уничтожения беспилотников в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы.

Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, постройки и заграждения. 

Законопроект позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Контекст:

В первом чтении законопроект был принят 22 сентября 2021 года.

Теги: Верховная Рада, оружие, Госпогранслужба, вооружение, пограничники, ГПСУ, боеприпасы, беспилотники, парламент, закон, законопроект
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