Пограничники запретили въезд в Украину 22-летней московской Tik-Tok блогерше. Видео

"Сегодня в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили россиянку, которая летом этого года нарушила порядок въезда-выезда на оккупированные территории Украины, незаконно посетив Крым", – сказано в сообщении.
Блогерша прилетела в Украину рейсом из Варшавы. По данным источника издания "Украинская правда", это Алена Вотинцева.
В ходе контроля выяснилось, что в августе – сентябре 2021 года гражданка России въезжала на полуостров на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив, сообщают в Госпогранслужбе.
За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол и выписали штраф в размере 1700 грн. Также блогерше запретили въезд в Украину на три года и предупредили, что если в течение этого времени она сделает попытку попасть на территорию страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.