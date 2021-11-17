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Пограничники запретили въезд в Украину 22-летней московской Tik-Tok блогерше. Видео

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В Украину блогерша прилетела рейсом из Варшавы
В Украину блогерша прилетела рейсом из Варшавы
Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы запретили въезд в Украину 22-летней гражданке России, которая оказалась Tik-Tok блогершей, и выписали штраф за незаконное посещение оккупированного Крыма. Об этом 17 ноября сообщили на официальном сайте Госпогранслужбы.

"Сегодня в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили россиянку, которая летом этого года нарушила порядок въезда-выезда на оккупированные территории Украины, незаконно посетив Крым", – сказано в сообщении.

Блогерша прилетела в Украину рейсом из Варшавы. По данным источника издания "Украинская правда", это Алена Вотинцева.

В ходе контроля выяснилось, что в августе – сентябре 2021 года гражданка России въезжала на полуостров на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив, сообщают в Госпогранслужбе.

За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол и выписали штраф в размере 1700 грн. Также блогерше запретили въезд в Украину на три года и предупредили, что если в течение этого времени она сделает попытку попасть на территорию страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, Госпогранслужба, штраф, запрет, блогер, нарушение
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