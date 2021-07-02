За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

Госпогранслужба запретила россиянам въезд в Украину на три года Фото: dpsu.gov.ua

Сообщается, что пограничники обнаружили пятерых граждан РФ при оформлении иностранного судна в одном из Николаевских морских торговых портов.

"Россияне несколько месяцев назад незаконно посещали временно оккупированную территорию Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь", – отмечается в сообщении.

За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд на территорию Украины на три года.