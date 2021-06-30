Незаконно посещал Крым. Российскому актеру Кучере запретили въезд в Украину

"Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

30 июня мужчина улетал из Украины рейсом Киев – Варшава из аэропорта Жуляны. После оформления документов ему на три года запретили въезд в Украину.

"Также Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать иностранцу-нарушителю вид на временное проживание в Украине", – отметили в пресс-службе.

Имени россиянина в ГПСУ не назвали, но по данным "Украинской правды", речь идет об Оскаре Кучере.