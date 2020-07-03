В этом году СБУ запретила въезд в Украину 128 иностранцам, поддерживающим террористические организации

Служба безопасности Украины проводит экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов.

Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 года запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций. Об этом говорится 3 июля на сайте ведомства.

Сейчас СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. По данным спецслужбы, все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных – граждане Российской Федерации, остальные – Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.

Инфографика: ssu.gov.ua

В частности, в СБУ напомнили, что в первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани – одного из руководителей группировки "Исламское государство". Еще двое иностранцев, которые переправляли через Украину боевиков для ИГ и осуществляли финансирование терактов, уже приговорены более чем к 10 годам заключения.

Также в Киеве был задержан гражданин РФ, который участвовал в деятельности "Исламского государства" в Сирии. Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

В этот же период СБУ обнаружила и задержала трех иностранцев, которые организовали этническую преступную группу и планировали осуществлять незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины. В отношении иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

Другая преступная группа, деятельность которой пресекла СБУ, незаконно легализовала в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска.

Также СБУ расследовала деятельность членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ирака. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направлялись на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.

Кроме того, за полгода сотрудники СБУ изъяли 340 поддельных паспортов иностранцев, пять единиц оружия и 156 боеприпасов к нему.