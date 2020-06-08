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В России блогера оштрафовали из-за надписи "Путин вор" на сугробе

В марте российский блогер Михаил Алферов опубликовал видео, на котором на снегу написал фразу "Путин вор". Российский суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей за оскорбление российского президента.

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Алферов заявил, что по делу о надписи "Путин вор" его не вызывали в суд, а просто вынесли постановление
Алферов заявил, что по делу о надписи "Путин вор" его не вызывали в суд, а просто вынесли постановление
Скриншот: Заповедный Кузбасс / YouTube

В России блогера Михаила Алферова оштрафовали на 30 тыс. рублей (11,5 тыс. грн) по статье о неуважении к власти в интернете из-за надписи "Путин вор" на сугробе. Об этом сам Алферов рассказал "МБХ медиа".

Надпись Алферов сделал на сугробе в одном из своих видео еще в марте. Блогер рассказал, что в суд из-за надписи его не вызывали, заседание не назначали, просто вынесли постановление. 

В постановлении суда, которое получили журналисты, указано, что Алферов якобы был извещен о слушании дела, но на него не явился. Блогер сообщил журналистам, что судья по его делу "совершил путешествие во времени, 1 июня 2020 года он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся обратно в 1 июня и вынес постановление о назначении административного наказания".

Согласно заключению эксперта, в видео "содержится негативная оценка президента Российской Федерации Путина, которая представлена в форме категоричного утверждения о факте, представлена (выражена) словом с отрицательным (негативным) лексическим значением ("вор")".

В самом видео Алферов рассказывает, как трактор убирает только тот снег, на котором сделана надпись. 

В марте 2019 года Госдума РФ приняла законы о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к государственной власти в интернете. Госдума приравняла к мелкому хулиганству распространение информации, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

По требованию Роскомнадзора владельцы сайтов должны в течение суток удалить такую информацию, в противном случае предусмотрено наказание в виде штрафа (от $454 до $4,5 тыс.) или административного ареста.

Теги: Россия, Владимир Путин, штраф, блогер
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