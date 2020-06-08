В России блогера оштрафовали из-за надписи "Путин вор" на сугробе

В марте российский блогер Михаил Алферов опубликовал видео, на котором на снегу написал фразу "Путин вор". Российский суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей за оскорбление российского президента.

Алферов заявил, что по делу о надписи "Путин вор" его не вызывали в суд, а просто вынесли постановление Скриншот: Заповедный Кузбасс / YouTube

В России блогера Михаила Алферова оштрафовали на 30 тыс. рублей (11,5 тыс. грн) по статье о неуважении к власти в интернете из-за надписи "Путин вор" на сугробе. Об этом сам Алферов рассказал "МБХ медиа".

Надпись Алферов сделал на сугробе в одном из своих видео еще в марте. Блогер рассказал, что в суд из-за надписи его не вызывали, заседание не назначали, просто вынесли постановление.

В постановлении суда, которое получили журналисты, указано, что Алферов якобы был извещен о слушании дела, но на него не явился. Блогер сообщил журналистам, что судья по его делу "совершил путешествие во времени, 1 июня 2020 года он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся обратно в 1 июня и вынес постановление о назначении административного наказания".

Согласно заключению эксперта, в видео "содержится негативная оценка президента Российской Федерации Путина, которая представлена в форме категоричного утверждения о факте, представлена (выражена) словом с отрицательным (негативным) лексическим значением ("вор")".

В самом видео Алферов рассказывает, как трактор убирает только тот снег, на котором сделана надпись.

В марте 2019 года Госдума РФ приняла законы о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к государственной власти в интернете. Госдума приравняла к мелкому хулиганству распространение информации, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

По требованию Роскомнадзора владельцы сайтов должны в течение суток удалить такую информацию, в противном случае предусмотрено наказание в виде штрафа (от $454 до $4,5 тыс.) или административного ареста.