В России блогера оштрафовали из-за надписи "Путин вор" на сугробе

В России блогера Михаила Алферова оштрафовали на 30 тыс. рублей (11,5 тыс. грн) по статье о неуважении к власти в интернете из-за надписи "Путин вор" на сугробе. Об этом сам Алферов рассказал "МБХ медиа".
Надпись Алферов сделал на сугробе в одном из своих видео еще в марте. Блогер рассказал, что в суд из-за надписи его не вызывали, заседание не назначали, просто вынесли постановление.
В постановлении суда, которое получили журналисты, указано, что Алферов якобы был извещен о слушании дела, но на него не явился. Блогер сообщил журналистам, что судья по его делу "совершил путешествие во времени, 1 июня 2020 года он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся обратно в 1 июня и вынес постановление о назначении административного наказания".
Согласно заключению эксперта, в видео "содержится негативная оценка президента Российской Федерации Путина, которая представлена в форме категоричного утверждения о факте, представлена (выражена) словом с отрицательным (негативным) лексическим значением ("вор")".
В самом видео Алферов рассказывает, как трактор убирает только тот снег, на котором сделана надпись.
В марте 2019 года Госдума РФ приняла законы о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к государственной власти в интернете. Госдума приравняла к мелкому хулиганству распространение информации, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
По требованию Роскомнадзора владельцы сайтов должны в течение суток удалить такую информацию, в противном случае предусмотрено наказание в виде штрафа (от $454 до $4,5 тыс.) или административного ареста.