Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Российские дипломаты, которых в Чехии объявили персонами нон грата, покинули страну

Из Праги в Москву высланные из Чехии российские дипломаты отправились регулярным рейсом "Аэрофлота".

Посольство России в Чехии угодило в скандал
Посольство России в Чехии угодило в скандал
Фото: Посольство России в Чехии / Facebook

Чехию покинули два российских дипломата, которым ранее власти предписали покинуть территорию страны в течение 48 часов. Об этом со ссылкой на главу МИД Чехии Томаша Петржичека сообщила 7 июня телекомпания CNN Prima News.

Объявленные персонами нон грата россияне вылетели из Праги в Москву на самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявшем регулярный авиарейс.

О решении правительства Чехии выслать из страны двух российских дипломатов стало известно 5 июня. На этот шаг чешские власти пошли после обнародования информации о прибытии в страну российского дипломата, который якобы планировал отравить ряд чешских политиков.

26 апреля 2020 года издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

После выхода статьи российское министерство иностранных дел направило Чехии ноту протеста. "Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания", – сказано в заявлении.

28 апреля пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала журналистам, что российская нота является "неуместной попыткой нарушить свободу прессы", сообщило агентство České noviny. Она рассказала, что министерство направило свою ноту в российское посольство, в которой указало, что Чехия не будет вмешиваться в работу журналистов, и напомнила о Договоре о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Решение о высылке российских дипломатов в МИД РФ назвали "хамским поступком" и связали происходящее  с членством Чехии в НАТО.

Теги: Россия, Чехия, МИД Чехии, Прага, посольство РФ, Аэрофлот, персона нон грата, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS