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Чехия выслала двух российских дипломатов из-за скандала о подготовке покушения на чешских чиновников

26 апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование о том, что в Прагу прибыл сотрудник спецслужб России, который готовил покушения на ряд чешских чиновников. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что причиной распространения такой информации стала внутренняя борьба между сотрудниками посольства России в Праге.

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Бабиш заявил, что власти Чехии пытались разрешить ситуацию дипломатическим путем, однако безуспешно
Бабиш заявил, что власти Чехии пытались разрешить ситуацию дипломатическим путем, однако безуспешно
Фото: EPA

Чешское правительство приняло решение выслать двух российских дипломатов из страны и дало им 48 часов на выезд. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, отмечает издание Denikn.

Бабиш объявил, что он пошел на этот шаг из-за случая, когда местные СМИ сообщили, что в Чехию прибыл российский дипломат, который планировал отравить ряд чешских политиков.

Чешский премьер заявил, что причиной распространения такой информации стала внутренняя борьба между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге.

Он отметил, что власти Чехии пытались разрешить эту ситуацию дипломатическим путем, однако подход РФ к ситуации не оставил им другого выхода.

26 апреля Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

После выхода статьи российское министерство иностранных дел направило Чехии ноту протеста.

"Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания", – сказано в заявлении.

28 апреля пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала журналистам, что российская нота является "неуместной попыткой нарушить свободу прессы", сообщило агентство České noviny. Она рассказала, что министерство направило свою ноту в российское посольство, в которой указало, что Чехия не будет вмешиваться в работу журналистов, и напомнила о Договоре о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Теги: Россия, Чехия, отравление, Андрей Бабиш, Зденек Гржиб, Ондржей Коларж
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