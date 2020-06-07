Захарова назвала "хамским поступком" высылку Чехией двух российских дипломатов

Спикер МИД РФ Мария Захарова считает, что высылка из Праги двух российских дипломатов связана с членством Чехии в НАТО.

Высылка из Праги двух российских дипломатов был неприличным поступком со стороны властей Чехии. Об этом 6 июня заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Заявили о высылке двух российских сотрудников из загранучреждения. Мы ...квалифицировали это как и недружественный, и, в общем-то, хамский поступок, неприличный поступок, неприличный. Конечно, будут и ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, но, конечно, это все будет учтено и в дальнейшем выстраивании курса в отношении этого государства", – сказала она.

Захарова считает, что НАТО "наблюдает очень пристально", как Москва активно и "на всех фронтах" в последние годы выстраивала отношения с Чехией, и Альянсу это якобы не нравится.

"Силы были задействованы немалые, и, опять же, удар наносился целенаправленно по целому ряду направлений", – заявила спикер МИД РФ.

Чехия является членом НАТО с 1999 года.

26 апреля 2020 года издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

После выхода статьи российское министерство иностранных дел направило Чехии ноту протеста. "Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания", – сказано в заявлении.

28 апреля пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала журналистам, что российская нота является "неуместной попыткой нарушить свободу прессы", сообщило агентство České noviny. Она рассказала, что министерство направило свою ноту в российское посольство, в которой указало, что Чехия не будет вмешиваться в работу журналистов, и напомнила о Договоре о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

5 июня стало известно, что правительство Чехии приняло решение выслать из страны двух российских дипломатов и дало им 48 часов на выезд. На этот шаг власти страны пошли после обнародования информации о прибытии в Чехию российского дипломата, который планировал отравить ряд чешских политиков.