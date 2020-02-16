"А можно мужчин тоже как-нибудь назвать?" Захарова отреагировала на слова протоиерея РПЦ о "бесплатных проститутках"

Протоиерей РПЦ Димитрий Смирной сравнил с "бесплатными проститутками" женщин, которые живут в гражданском браке. После этого спикер МИД РФ Мария Захарова задала вопрос спикеру РПЦ Владимиру Легойде.

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 16 февраля в Facebook заявление представителя Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал живущих в гражданском браке женщин "бесплатными проститутками".

Она обратилась к спикеру РПЦ Владимиру Легойде.

"У меня ...одна просьба. Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" – написала она.

Легойда в комментариях под постом задал встречный вопрос: "А часовню тоже я разрушил?"

"Ничего хорошего в подобных высказываниях отца Димитрия не вижу, естественно. Не раз ему об этом говорили. Увы... Прошу лишь помнить, что это не "в РПЦ считают", а мнение одного священника. И даже не мнение, а так – троллинг такой. Неудачный", – заявил спикер РПЦ.

Он также подчеркнул, что "для официального мнения есть официальные спикеры", и назвал себя.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины сами не понимают, что такое брак, и прикрываются термином "гражданский брак", потому что не хотят признаваться, что они "бесплатные проститутки".