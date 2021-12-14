Зеленский: После разговора Байдена с Путиным количество войск РФ у границ Украины не сокращается

Зеленский: Для чего используются войска, сконцентрированные вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа Фото: EPA

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", – сказал Зеленский.

Президент убежден, что РФ использует войска у границ Украины для шантажа западных стран.

"Для чего используются войска, сконцентрированные вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем в первую очередь против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом", – сказал он.

По словам главы государства, Украина не видит "сюрпризов" в том, что происходит на ее восточных границах.