Арестович: Первое, что сделала РФ, когда зашла на Донбасс, – сделала тюрьму-пыточную. Иначе просто не умеет

9 декабря глава Кремля на заседании российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека дважды упоминал об этом. Сначала он заявил, что "ярким примером геноцида русскоязычных или представителей многонационального русского народа является ситуация на Донбассе, где для людей создают физически невыносимые условия, не позволяющие им выживать, или просто их убивают". Кроме того, Путин говорил, что происходящее на Донбассе "очень напоминает геноцид".

Арестович связывает эти заявления с тем, что в России "продолжают мероприятия информационной подготовки к возможному вторжению".

"Что касается геноцида, то все хорошо знают, кто там на самом деле кого "геноцидит". Даже ситуация с COVID на оккупированных территориях показывает (а она там катастрофическая), кто кого. Или такие вещи, когда мы в ТКГ просим их обменять беременных женщин или тяжелобольных людей. [...] Отказываются! Так кто кого "геноцидит"?" – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ заявил также, что в Макеевке "убили нашего заключенного в колонии на прошлой неделе, просто ножевые ранения".

"Мы говорим: давайте откроем КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда. – "ГОРДОН"), все же готово. [...] Граждан, которых они называют "своими", а на самом деле наши, не пускают. Они не могут получить пенсии, не могут получить помощь, они не могут получить административные услуги в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг. – "ГОРДОН"), вообще ничего не могут. И кто кого "геноцидит"? Возникает вопрос. Даже что касается воды, угля. И все это, в конце концов, касается того, что они обращаются с народом как с инструментом", – считает Арестович.

Он также подчеркнул, что в 2014 году, проводя на Донбассе освободительную операцию, Вооруженные силы Украины старались сделать так, "чтобы и волосок не упал с головы мирных жителей".

"Так кто же устраивает геноцид? Мы можем припомнить, как брали Грозный дважды (в ходе чеченских войн в 1994–1996 годы и в 1999-2000-е во время боев в Грозном российские войска вели обстрелы из артиллерии и проводили массированные бомбардировки города. – "ГОРДОН")", – заявил Арестович.

Он напомнил о существовании в оккупированном Донецке тюрьмы "Изоляция".

"Вот люди, с которыми приходится иметь дело. Верить нельзя ничему. Торгуют заложниками и обвиняют всегда в том, что делают сами. В Украине есть "Изоляция", где людей сверлят дрелью насквозь? Есть? Нет. А там есть. Первое, что сделала Российская Федерация – сделала тюрьму-пыточную, когда зашла. Она по-другому просто не умеет. К сожалению. ХХІ век!" – заявил Арестович.