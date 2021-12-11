На Зеленского невозможно давить, он сразу становится неуступчивым – Арестович

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, не было ли давления на Зеленского во время его разговора с президентом США Джо Байденом, и ответа спикера главы ОП, что давления не было.

"Здесь психологические особенности президента Зеленского. На него невозможно давить. Это не самая плохая стратегия, которую можно выбрать. Он сразу становится неуступчивым вообще, целиком", – сказал Арестович.

По его словам, это касается не только разговора с Байденом, но "даже со всем миром, если соберется".

"Да, это просто бесполезная стратегия – давить на Зеленского. Это не пройдет", – подчеркнул Арестович.