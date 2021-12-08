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"Не стал взрослым". Чийгоз оценил слова Зеленского о его общении с Эрдоганом

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Эрдоган (на фото справа) уже дважды предлагал свое посредничество для диалога между Киевом и Москвой
Эрдоган (на фото справа) уже дважды предлагал свое посредничество для диалога между Киевом и Москвой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поступил не по-взрослому, заявив о своих непубличных переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз сказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 8 декабря.

На пресс-марафоне 26 декабря Зеленский заявил, что экс-глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба при планировании операции по захвату вагнеровцев мог втянуть Украину в скандал из-за самолета турецкой авиакомпании. "Он хочет меня поссорить, не только меня, втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, и так он нам помогает – я бы никогда не въехал в эту стену", – сказал украинский президент.

Комментируя пресс-марафон по просьбе журналиста "Цензор.НЕТ", Чийгоз отметил, что Зеленский "не стал взрослым".

"Эта ситуация, когда он позволил себе высказаться, мягко говоря, эмоционально и с таким пафосом по Эрдогану. [...] Это недопустимо", – сказал замглавы Меджлиса.

Он объяснил, почему так считает.

"Эрдоган – очень серьезная личность, региональный лидер. Турция является членом НАТО и имеет очень серьезный вес в НАТО. И в достаточно сложном регионе он сегодня поставил роль Турции на очень высокий уровень. Вокруг него есть такие серьезные, как мы это называем, конфликты, в которых участвует непосредственно Россия, где он сталкивается непосредственно с российской агрессией. Например, в Сирии. И на фоне этого говорить, что у тебя проходят за закрытыми дверьми очень серьезные с ним переговоры…" – отметил Чийгоз.

По его словам, Зеленский "абсолютно не понимает своей ответственности перед мировыми лидерами, когда публично делает такие выпады".

"Ты мог выразить свои мысли дежурными фразами, которые и так всем будут понятны на фоне отношений Турции и Украины и сотрудничества в плане вооружения. [...] Сказать, что, мол, у нас, очень плодотворные и тесные контакты, которым я бы не хотел навредить. И всем все было бы понятно", – заявил Чийгоз.

Контекст:

Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по Донбассу. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия "не является стороной конфликта".

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

8 декабря Эрдоган снова озвучил свое предложение стать посредником в диалоге между Киевом и Москвой "с целью снижения напряженности".

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Ахтем Чийгоз, Владимир Зеленский, президент
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