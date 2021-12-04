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ПОЛИТИКА

Спикер Эрдогана заявил, что Турция готова организовать диалог между Зеленским и Путиным

Эрдоган заявлял, что готов стать посредником между властями Украины и РФ
Эрдоган заявлял, что готов стать посредником между властями Украины и РФ
Фото: EPA

Турция готова организовать диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью агентству "Анадолу", которое вышло 4 декабря.

По словам Калына, противостояние Украины и России "не отвечает интересам всего региона", в том числе Турции.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается. Последнее слово, конечно же, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог господина Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", – сказал спикер.

По его словам, Турция выступает против "процессов, которые могут привести к новой войне в Донбасском регионе".

"Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все. Украина и без того понесла серьезный ущерб от противостояния последних лет, погибли тысячи людей. Вновь заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", – сказал Калын.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

Эрдоган 29 ноября 2021 года объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия "не является стороной конфликта".

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский
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