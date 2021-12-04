Спикер Эрдогана заявил, что Турция готова организовать диалог между Зеленским и Путиным

По словам Калына, противостояние Украины и России "не отвечает интересам всего региона", в том числе Турции.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается. Последнее слово, конечно же, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог господина Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", – сказал спикер.

По его словам, Турция выступает против "процессов, которые могут привести к новой войне в Донбасском регионе".

"Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все. Украина и без того понесла серьезный ущерб от противостояния последних лет, погибли тысячи людей. Вновь заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", – сказал Калын.