Эрдоган поговорит с Путиным о своей идее стать посредником между Киевом и Москвой – посол

Эрдоган (на фото) и Путин "слышат друг друга", говорит посол Украины в Турции Фото: ЕРА

По словам посла, среди тем разговора – идея Эрдогана стать посредником в переговорах между властями Украины и России.

Он напомнил, что Украина приветствовала инициативу Эрдогана. Киев "абсолютно поддерживает идею о том, чтобы попытаться наладить коммуникацию через турецкую сторону для установления мира в Украине".

"Для турецкой стороны это важно, так как Турция имеет стратегическое партнерство с нами, поддерживает территориальную целостность Украины и принимает участие в Крымской платформе", – отметил Боднар.

Посол назвал специфическими отношения России и Турции, но отметил, что там есть диалог.

"Президенты слышат друг друга. И скорее всего, это не просто инициатива. Она будет обсуждаться в деталях. По информации, которую вчера обнародовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, завтра должен состояться телефонный разговор президента Эрдогана с Путиным и [они] должны говорить о деталях этой инициативы", – добавил Боднар.