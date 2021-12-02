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ПОЛИТИКА

Эрдоган поговорит с Путиным о своей идее стать посредником между Киевом и Москвой – посол

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Эрдоган (на фото) и Путин "слышат друг друга", говорит посол Украины в Турции
Эрдоган (на фото) и Путин "слышат друг друга", говорит посол Украины в Турции
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен 3 декабря провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 2 декабря в эфире "Радио НВ" рассказал посол Украины в Турции Владимир Боднар, ссылаясь на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По словам посла, среди тем разговора – идея Эрдогана стать посредником в переговорах между властями Украины и России. 

Он напомнил, что Украина приветствовала инициативу Эрдогана. Киев "абсолютно поддерживает идею о том, чтобы попытаться наладить коммуникацию через турецкую сторону для установления мира в Украине". 

"Для турецкой стороны это важно, так как Турция имеет стратегическое партнерство с нами, поддерживает территориальную целостность Украины и принимает участие в Крымской платформе", – отметил Боднар. 

Посол назвал специфическими отношения России и Турции, но отметил, что там есть диалог.

"Президенты слышат друг друга. И скорее всего, это не просто инициатива. Она будет обсуждаться в деталях. По информации, которую вчера обнародовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, завтра должен состояться телефонный разговор президента Эрдогана с Путиным и [они] должны говорить о деталях этой инициативы", – добавил Боднар.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которые раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. 

Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия "не является стороной конфликта". 

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. 

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть речи, так как по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, война в Украине
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