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Путин пожаловался Эрдогану на применение украинскими военными на Донбассе беспилотников Bayraktar

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В Кремле подчеркнули, что Путин (на фото) ответил на звонок
В Кремле подчеркнули, что Путин (на фото) ответил на звонок
Фото: kremlin.ru

3 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали в том числе ситуацию в Украине. Об этом информирует турецкое государственное агентство "Анадолу".

"Обсудили [...] пути развития турецко-российских отношений, [...] региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине", – говорится в сообщении.

На сайте главы Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, и в очередной раз назвали войну в Украине "внутриукраинским кризисом".

"Отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в нормандском формате. Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar. Подчеркнута необходимость, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", – написала пресс-служба Путина.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что винить.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Кремль, Донбасс, вооружение, беспилотники, ВСУ, конфликт, Bayraktar
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