Путин пожаловался Эрдогану на применение украинскими военными на Донбассе беспилотников Bayraktar

В Кремле подчеркнули, что Путин (на фото) ответил на звонок Фото: kremlin.ru

"Обсудили [...] пути развития турецко-российских отношений, [...] региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине", – говорится в сообщении.

На сайте главы Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, и в очередной раз назвали войну в Украине "внутриукраинским кризисом".

"Отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в нормандском формате. Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar. Подчеркнута необходимость, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", – написала пресс-служба Путина.