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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы готовы внести посильный вклад для снижения напряженности между Киевом и Москвой". Эрдоган снова предложил свое посредничество

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Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил президент Турции
Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил президент Турции
Фото: ЕРА

Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и соседних странах и готова внести свой вклад в диалог между Киевом и Москвой в любом формате. Об этом 8 декабря заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, находясь с визитом в Катаре, сообщает турецкое государственное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, Турция с согласия сторон может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией ради снижения напряженности.

"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги ради поддержания мира в нашем регионе", – заявил президент Турции.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которые раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

Эрдоган 29 ноября 2021 года объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия "не является стороной конфликта".

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".

Тем временем Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной. Об этом 6 декабря заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с ключевыми руководителями департаментов Пентагона. По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины сосредоточено уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

Теги: Россия, Киев, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Москва, переговоры, агрессия, вторжение, Анкара, конфликт
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