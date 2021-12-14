Экс-посол США в РФ Макфол рассказал о ключевых изменениях, из-за которых Путин "пытается привлечь внимание" войсками

В интервью он заявил, что главной угрозой для Путина является не расширение НАТО на восток, а демократическая Украина, из-за которой ему может стать сложно "удерживать свою легитимность в России". Журналисты на это отметили, что Украина на этом демократическом пути уже восьмой год, и спросили, что же изменилось в понимании Путина в этом году, из-а чего он начал наращивать войска на границах весной и осенью.

По версии Макфола, в мире в последние годы произошли три ключевых изменения, повлиявших на поведение Путина.

Он подчеркнул, что 2021 год "стал самым репрессивным годом в постсоветской России". Дипломат упомянул арест оппозиционера Алексея Навального и давление на медиа.

"Путин очень хорошо разбирается во внутренней динамике в своей стране, гораздо лучше нас. Он контролирует все, он постоянно переизбирается, у него большая популярность у населения, если верить социологическим опросам. И мне кажется, что он очень нервничает из-за своей роли в России по сравнению с тем, какой она была два года назад. А когда лидеры сильно нервничают из-за внутренней политики, они порождают кризисы во внешней политике, чтобы отвлечь людей. Путин – не единственный лидер в мире, делавший такое", – пояснил эксперт.

Вторым фактором он назвал смену лидера в Украине в 2019 году. По его мнению, в Москве поначалу надеялись, что президент Владимир Зеленский будет более гибким и с ним России будет легче добиваться своих целей по сравнению с президентом Петром Порошенко.

"Но эта надежда, насколько я понял, оказалась обманчивой. Действия, которые предпринимает президент Зеленский, демонстрируют, что он не будет марионеткой России", – заявил Макфол.

В-третьих, отметил он, в США также новый президент – по итогам выборов 2020 года Джо Байден сменил Дональда Трампа.

"Бывший президент был союзником Путина по многим направлениям, в том числе по украинскому. И Трамп мог сотрудничать с Путиным. С Байденом все по-другому, и Путин пытается привлечь сейчас внимание к себе", – считает бывший посол.