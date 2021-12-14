Экс-посол США в РФ Макфол рассказал о ключевых изменениях, из-за которых Путин "пытается привлечь внимание" войсками

В интервью он заявил, что главной угрозой для Путина является не расширение НАТО на восток, а демократическая Украина, из-за которой ему может стать сложно "удерживать свою легитимность в России". Журналисты на это отметили, что Украина на этом демократическом пути уже восьмой год, и спросили, что же изменилось в понимании Путина в этом году, из-а чего он начал наращивать войска на границах весной и осенью.
По версии Макфола, в мире в последние годы произошли три ключевых изменения, повлиявших на поведение Путина.
Он подчеркнул, что 2021 год "стал самым репрессивным годом в постсоветской России". Дипломат упомянул арест оппозиционера Алексея Навального и давление на медиа.
"Путин очень хорошо разбирается во внутренней динамике в своей стране, гораздо лучше нас. Он контролирует все, он постоянно переизбирается, у него большая популярность у населения, если верить социологическим опросам. И мне кажется, что он очень нервничает из-за своей роли в России по сравнению с тем, какой она была два года назад. А когда лидеры сильно нервничают из-за внутренней политики, они порождают кризисы во внешней политике, чтобы отвлечь людей. Путин – не единственный лидер в мире, делавший такое", – пояснил эксперт.
Вторым фактором он назвал смену лидера в Украине в 2019 году. По его мнению, в Москве поначалу надеялись, что президент Владимир Зеленский будет более гибким и с ним России будет легче добиваться своих целей по сравнению с президентом Петром Порошенко.
"Но эта надежда, насколько я понял, оказалась обманчивой. Действия, которые предпринимает президент Зеленский, демонстрируют, что он не будет марионеткой России", – заявил Макфол.
В-третьих, отметил он, в США также новый президент – по итогам выборов 2020 года Джо Байден сменил Дональда Трампа.
"Бывший президент был союзником Путина по многим направлениям, в том числе по украинскому. И Трамп мог сотрудничать с Путиным. С Байденом все по-другому, и Путин пытается привлечь сейчас внимание к себе", – считает бывший посол.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По оценке украинской разведки, вблизи границы сосредоточено более 90 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.