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Организация прямых переговоров Зеленского и Путина сейчас не ведется – Кулеба

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Путин и Зеленский встречались лично только раз в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата
Фото: ЕРА

В настоящее время организация прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не ведется. Об этом 14 декабря на форуме "Дипломатия 2022: приоритеты стратегии внешнеполитической деятельности" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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