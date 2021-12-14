Ярош проинспектировал добровольческую армию на Донбассе. В ВСУ не раскрывают детали сотрудничества с ним

"Украинская добровольческая армия в полном подчинении командования Вооруженных Сил Украины готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию вместе со всем украинским народом агрессивным планам извечного врага", – заявил он.

"Украинская правда" направила запрос в Генштаб ВСУ, журналисты поинтересовались участием Яроша в деятельности Генштаба. 13 декабря издание написало, что военные отказались отвечать, ссылаясь на конфиденциальность информации. В Генштабе отметили, что ее разглашение "может нанести существенный вред".

20 ноября сайт ВСУ сообщил, что в Украине реформируют институт советников на общественных началах.

"Мною принято решение о прекращении деятельности института советников на общественных началах. В то же время будут созданы общественные экспертные группы. Мы планируем привлечь специалистов из разных сфер военной деятельности и объединить их в группы по соответствующим направлениям. Такой подход будет способствовать более эффективной наработке конструктивных предложений и подходов в дальнейшем развитии Вооруженных Сил Украины", – прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В связи с этим "Украинская правда" поинтересовалась участием Яроша в экспертных группах.

"Участие будет осуществляться исключительно по желанию граждан, а остальные вопросы будут урегулированы соответствующими документами", – ответили журналистам.