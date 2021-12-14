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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ярош проинспектировал добровольческую армию на Донбассе. В ВСУ не раскрывают детали сотрудничества с ним

Ярош был главой "Правого сектора" в 2013 2015 годах
Ярош был главой "Правого сектора" в 2013–2015 годах
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош 12 декабря сообщил в Facebook, что совершил ряд поездок и провел встречи, целью которых было обсуждение возможного вторжения РФ в Украину.

"Украинская добровольческая армия в полном подчинении командования Вооруженных Сил Украины готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию вместе со всем украинским народом агрессивным планам извечного врага", – заявил он.

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4662891340454380

"Украинская правда" направила запрос в Генштаб ВСУ, журналисты поинтересовались участием Яроша в деятельности Генштаба. 13 декабря издание написало, что военные отказались отвечать, ссылаясь на конфиденциальность информации. В Генштабе отметили, что ее разглашение "может нанести существенный вред".

20 ноября сайт ВСУ сообщил, что в Украине реформируют институт советников на общественных началах.

"Мною принято решение о прекращении деятельности института советников на общественных началах. В то же время будут созданы общественные экспертные группы. Мы планируем привлечь специалистов из разных сфер военной деятельности и объединить их в группы по соответствующим направлениям. Такой подход будет способствовать более эффективной наработке конструктивных предложений и подходов в дальнейшем развитии Вооруженных Сил Украины", – прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В связи с этим "Украинская правда" поинтересовалась участием Яроша в экспертных группах. 

"Участие будет осуществляться исключительно по желанию граждан, а остальные вопросы будут урегулированы соответствующими документами", – ответили журналистам.

Контекст:

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва, был главой "Правого сектора" в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, Дмитрий Ярош, ВСУ, Украинская добровольческая армия, Украинская правда, Валерий Залужный
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