Ярош: Вот, отразим широкомасштабное вторжение Эрефии… сожжем Москву… и уйду на пенсию

Ярош: С 1988 года у меня "горячий стаж" Фото: Дмитро Ярош / Facebook

"Вот, отразим широкомасштабное вторжение Эрефии [РФ]… сожжем Москву… и уйду на пенсию. Все. Хватит. С 1988 года у меня "горячий стаж". Хочу забавлять внуков и не воевать, – написал Ярош. – Буду реализовывать программу "большое садоводство".

Ярош был главой "Правого сектора" в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.