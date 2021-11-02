Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!" – написал Ярош.

Контекст:

Ярош был руководителем "Правого сектора" в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва. С 2016 года – лидер движения "Державницька ініціатива Яроша".