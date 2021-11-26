Ярош: Встреча Зеленского с Путиным не нужна. О чем можно с ним договариваться? О сдаче наших национальных интересов?

Он считает, что оснований для переговоров и личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которой хочет Зеленский, на сегодня нет.

"На мой взгляд, она [встреча] не нужна, потому что переговоры можно вести с позиции силы. Сила пока еще намного больше у Путина. О чем можно с ним договариваться? О сдаче наших национальных интересов? О реализации того "Минска", который… ну, заранее ясно, что это подрывает государственность Украины и уничтожает ее практически. Поэтому я не вижу даже оснований для переговоров как таковых. Ну, единственное основание – это вывод их войск, их техники и так далее. Но он ведь этого не сделает", – сказал Ярош.

Он назвал ситуацию тупиком и отметил, что по заявлениям Офиса президента также видно, что власти сомневаются, работает ли нормандский формат и можно ли дальше реализовывать Минские соглашения.

"["Минск" мертворожденный?] Да, абсолютно. И он с самого начала был… Я выступал, когда еще "Минск-1" подписали. Я говорил, что это ни к чему хорошему не приведет. И неоднократно повторял, что играть в него еще можно, ну, чтобы обороноспособность укрепить, там, оттянуть время... Но это ведь не может быть бесконечно", – сказал он.

Ярош подчеркнул, что по его мнению, нужно искать совершенно другие форматы переговоров.

"Тем более, что, опять же, мы знаем: и немецкая политика, и французская политика – она довольно пророссийская. И сейчас вот "Северный поток – 2" – подтверждение этим словам. Поэтому, соответственно, иметь таких союзников, которые нам не поставляют оружие, не поддерживают нас реально в этой борьбе с агрессором, – это неправильно… Главную ставку нужно делать на Штаты и на Великобританию как союзников. Англосаксонская эта так называемая политика – она всегда антироссийская", – считает советник главнокомандующего ВСУ.

Он добавил, что главный расчет должен быть на собственные силы украинского народа, "потому что какие бы союзники хорошие ни были, если сам народ не воюет за свою независимость, кто нас будет поддерживать?".

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться. Читайте полный текст интервью

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