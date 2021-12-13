Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, военный ВСУ подорвался на мине

Вблизи Талаковки Донецкой области оккупанты вели огонь из противотанковых ручных гранатометов, в направлении Крымского Луганской области – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки, что в Луганской области, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате подрыва на взрывном устройстве оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 13 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.