Боевики на Донбассе 11 декабря три раза нарушили договоренности о перемирии, ранен украинский военный – штаб ООС

Оккупанты, как и днем ранее, обстреливали вчера украинские позиции в районе Песчаного Луганской области. Также они вели огонь по позициям украинских военных вблизи Каменки Донецкой области и Катериновки Луганской области.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщили в штабе.