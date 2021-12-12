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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 11 декабря три раза нарушили договоренности о перемирии, ранен украинский военный – штаб ООС

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Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы
Фото: ЕРА

Незаконные вооруженные формирования России 11 декабря три раза нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, с начала суток обстрелов не было. Об этом проинформировал штаб операции Объединенных сил в утренней сводке, опубликованной в Facebook.

Оккупанты, как и днем ранее, обстреливали вчера украинские позиции в районе Песчаного Луганской области. Также они вели огонь по позициям украинских военных вблизи Каменки Донецкой области и Катериновки Луганской области. 

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщили в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1256552751504005

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, украинский военный, Каменка, Катериновка, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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