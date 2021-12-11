ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Фокин: Я и сейчас считаю, что без амнистии разговоры о мире на Донбассе – лишь имитация стремления к миру

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Витольд Фокин: Если закон об амнистии не будет принят, каждый боевик будет оказывать сопротивление до последнего патрона. А значит, под угрозой будет жизнь украинских военнослужащих
Витольд Фокин: Если закон об амнистии не будет принят, каждый боевик будет оказывать сопротивление до последнего патрона. А значит, под угрозой будет жизнь украинских военнослужащих
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин в интервью изданию "Телеграф", вышедшем 11 декабря, заявил, что по-прежнему выступает за принятие закона об амнистии для достижения мира на Донбассе.

Фокин сказал, что эта позиция, в частности, была причиной его увольнения с должности главы украинской делегации. 

Он заявил, что решение об отставке принимали народные депутаты, "умело настроенные" против него и "заранее заготовившие письмо на имя президента". 

"Не исключаю, что среди них было немало тех, кому война и гибель наших воинов на фронте была выгодна. Камнем преткновения явилась моя позиция по общей амнистии. Я и сейчас считаю, что без амнистии разговоры о мире – всего лишь недобросовестная имитация стремления к миру. Если такой закон не будет принят, то каждый боевик будет оказывать сопротивление, до последнего патрона, защищая себя и свою семью. А значит, под угрозой будет оставаться жизнь украинских военнослужащих. Естественно, что при этом я не предлагаю миловать преступников, террористов, мародеров, диверсантов, каждый из них должен получить по заслугам", – сказал Фокин.

Он сказал, что амнистия и помилование – разные вещи, и допустил, что нардепы, голосовавшие за его отставку, "весьма слабы в юрисдикции и поэтому путают амнистию с помилованием". 

"Конечно, после заключения мира, обязательно на условиях, не ущемляющих интересы Украины, должны быть созданы оперативные, следственные группы, которые должны найти преступников, обезвредить, доказать их вину и передать в суд", – добавил Фокин.

Контекст:

87-летний Фокин 18 августа 2020 года стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Мария сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей замглавы делегации. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, амнистия, Витольд Фокин, боевики, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами
"Наша прелесть". Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье
"Наша прелесть". Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье
  "Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу
  "Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (133576)
2
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (98703)
3
"К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube (61265)
4
"Прекрасный холмик ниже пупка", "Какая фигурка сексуальная". Ани Лорак позировала на тренировке с голым животом (44974)
5
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети (43339)
6
"Папина копия". Бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов показал новорожденного сына. Видео (35838)
7
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной (28690)
8
"Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе (27130)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS