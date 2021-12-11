Фокин: Я и сейчас считаю, что без амнистии разговоры о мире на Донбассе – лишь имитация стремления к миру

Витольд Фокин: Если закон об амнистии не будет принят, каждый боевик будет оказывать сопротивление до последнего патрона. А значит, под угрозой будет жизнь украинских военнослужащих Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Фокин сказал, что эта позиция, в частности, была причиной его увольнения с должности главы украинской делегации.

Он заявил, что решение об отставке принимали народные депутаты, "умело настроенные" против него и "заранее заготовившие письмо на имя президента".

"Не исключаю, что среди них было немало тех, кому война и гибель наших воинов на фронте была выгодна. Камнем преткновения явилась моя позиция по общей амнистии. Я и сейчас считаю, что без амнистии разговоры о мире – всего лишь недобросовестная имитация стремления к миру. Если такой закон не будет принят, то каждый боевик будет оказывать сопротивление, до последнего патрона, защищая себя и свою семью. А значит, под угрозой будет оставаться жизнь украинских военнослужащих. Естественно, что при этом я не предлагаю миловать преступников, террористов, мародеров, диверсантов, каждый из них должен получить по заслугам", – сказал Фокин.

Он сказал, что амнистия и помилование – разные вещи, и допустил, что нардепы, голосовавшие за его отставку, "весьма слабы в юрисдикции и поэтому путают амнистию с помилованием".

"Конечно, после заключения мира, обязательно на условиях, не ущемляющих интересы Украины, должны быть созданы оперативные, следственные группы, которые должны найти преступников, обезвредить, доказать их вину и передать в суд", – добавил Фокин.