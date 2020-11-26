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Фокин: Политики, наживающиеся на войне, натравили на меня гопников высшего ранга

Уволенный из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин считает, что его появление в ТКГ насторожило тех, в чьи планы не входило окончание войны.

Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ
Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны, потому что она приносит доходы. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины, экс-глава трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин в интервью "KП в Украине", которое опубликовано 26 ноября.

"Любое движение к миру воспринимает как покушение на их бизнес. С такими людьми они не церемонятся, спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не считаясь ни с возрастом, ни с авторитетом, ни с заслугами", – сказал он.

На вопрос журналиста кого Фокин называет гопниками, экс-премьер сказал, что это малообразованные агрессивные люди, для которых окорбление является способом самоутверждения.

"Гопник может сорвать с головы шапку и забросить ее на дерево, отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", – считает Фокин.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Кравчук, его первый заместитель, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и заместитель Александр Мережко опубликовали заявление, в котором сказано, что они "неприятно удивлены" словами Фокина.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Украина, Арсен Аваков, Витольд Фокин, война в Украине, премьер-министр, ТКГ
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