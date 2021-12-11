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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики шесть раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы оккупантов, сообщили в штабе
Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы оккупантов, сообщили в штабе
Фото: ЕРА

За сутки 10 декабря незаконные вооруженные формирования России шесть раз нарушили договоренности о перемирии, в том числе два раза – с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Faceboook.

Оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Песчаного, Новотошковского, Попасной и Новоалександровки Луганской области, а также Майорска и Пивденного Донецкой области. 

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра, 11 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – говорится в сводке. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1255776131581667

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, боевики, перемирие, Попасная, Майорск, Новотошковское, война в Украине, военнослужащий, Новоалександровка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Пивденное, ООС
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