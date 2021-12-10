Зеленский: Я не исключаю референдума относительно Донбасса

Речь об этом зашла после того, как журналистка спросила главу государства, может ли быть организован референдум по поводу статуса оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть [референдум] относительно Донбасса, это может быть относительно Крыма, это может быть в целом относительно прекращения войны", – объяснил Зеленский.