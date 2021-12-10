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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я не исключаю референдума относительно Донбасса

Зеленский рассказал, о чем может быть плебисцит
Зеленский рассказал, о чем может быть плебисцит
Фото: president.gov.ua

В Украине могут провести референдум по поводу войны на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу "1+1" в интервью, которое вышло 10 декабря.

Речь об этом зашла после того, как журналистка спросила главу государства, может ли быть организован референдум по поводу статуса оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть [референдум] относительно Донбасса, это может быть относительно Крыма, это может быть в целом относительно прекращения войны", – объяснил Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: референдум, Донбасс, Владимир Зеленский, война в Украине, президент, война на Донбассе, ОРДЛО
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