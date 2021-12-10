ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что "точно будет советоваться с обществом", если возникнут особые варианты прекращения войны

Зеленский заявил, что с вариантами прекращения войны он бы "не шутил"
Зеленский заявил, что с вариантами прекращения войны он бы "не шутил"
Фото: president.gov.ua

Если появится "сложный" вариант решения конфликта на Донбассе, у украинцев спросят их мнение. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу "1+1" в интервью, которое вышло 10 декабря.

"Относительно прекращения войны. Так может быть, что какая-то страна будет предлагать те или иные условия. Так может быть. На сегодняшний день этого нет точно. [...] Но если будет какой-то сложный вызов – точно буду советоваться с нашим обществом", – сказал он.

По словам президента, у него "нет никаких секретов" от общества.

"Я бы с такими вещами не шутил и точно секретов не имел бы, потому что это очень важные вещи", – объяснил Зеленский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 8 декабря президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: референдум, Донбасс, оккупация, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (210502)
2
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (102278)
3
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (96021)
4
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (90515)
5
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (83770)
6
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (80855)
7
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (63173)
8
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой (48273)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS