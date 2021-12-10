Зеленский заявил, что "точно будет советоваться с обществом", если возникнут особые варианты прекращения войны

Зеленский заявил, что с вариантами прекращения войны он бы "не шутил" Фото: president.gov.ua

"Относительно прекращения войны. Так может быть, что какая-то страна будет предлагать те или иные условия. Так может быть. На сегодняшний день этого нет точно. [...] Но если будет какой-то сложный вызов – точно буду советоваться с нашим обществом", – сказал он.

По словам президента, у него "нет никаких секретов" от общества.

"Я бы с такими вещами не шутил и точно секретов не имел бы, потому что это очень важные вещи", – объяснил Зеленский.