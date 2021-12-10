Украина является лидером демократических преобразований в регионе – Зеленский

Зеленский в своем видеообращении назвал борьбу с коррупцией, защиту прав человека и противодействие авторитаризму ключевыми для Европы и мира.
"Украина как никто другой готова преодолевать их", – сказал он.
По словам президента, независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев.
"30 лет назад наш народ демократическим способом принял решение создать собственное и независимое государство, когда 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум о независимости Украины", – заявил Зеленский.
Он также сказал, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе, а права человека являются основой успешной и прогрессивной страны.
"Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", – добавил Зеленский.
9 декабря Байден и госсекретарь Энтони Блинкен открыли работу первого в истории "Саммита за демократию". Всего приглашение участвовать в двухдневной встрече получили 110 стран. Среди неприглашенных – Китай, Россия, Венгрия, Турция.
В ходе саммита Байден заявил, что США планируют выделить $424 млн на поддержку различных демократических инициатив по всему миру.