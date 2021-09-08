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"Независимость Украины в планы США не укладывалась". "UA:Перший" начал показ сериала о развале СССР. Видео

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24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости
24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости
Фото: depositphotos.com

К 30-летию независимости Украины Общественное начало показ документального сериала "Коллапс. Как украинцы разрушили Империю Зла".

Премьера состоялась 23-го и 24 августа. На канале "UA:Перший" в YouTube опубликованы две серии проекта, в котором рассказывают о роли украинцев в распаде СССР и обретении Украиной независимости. Об этом сообщило Общественное 6 сентября.

"Семисерийный сериал построен так, что, по сути, одна серия – это один день. Но мы также стараемся напомнить какую-то из ключевых причин распада СССР и провозглашения Украиной независимости. Экономические причины. Международный контекст. Например, "эффект домино", который сработал в Центральной и Восточной Европе в 1989–1991 годах", – рассказал сценарист проекта, историк Александр Зинченко.

В проекте приняли участие в частности первый президент Украины Леонид Кравчук, президент Польши Лех Валенса, историк из Гарварда Сергей Плохий и профессор из канадского Западного университета Марта Дичок. Съемочная группа записала 30 интервью с участниками и свидетелями событий из Украины, Канады, Польши, России и США.

Зинченко в интервью "Исторической правде", которое было опубликовано 19 августа, рассказал, что "океан информации" о распаде СССР пришлось уложить в ограниченный хронометраж.

"США не спешили не только признавать Украину, они предостерегали Украину от провозглашения независимости. Вспомним печально известный Chicken Kyiv speech президента Джорджа Буша 1 августа 1991 года. Он приезжает и говорит об опасности "суицидального национализма" и говорит о том, что независимость – это не то же самое, что свобода", – рассказал сценарист проекта.

По его словам, слова Буша разочаровали тогда многих и в Украине, и в США.

"США не только не имели планов разрушить СССР, как до сих пор считают многие в Москве, они делали почти все, чтобы остановить распад СССР. Независимость Украины в планы США никак не укладывалась", – заявил Зинченко.

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube
Контекст:

24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости. В Киеве в этот день состоялся военный парад.

видео

Видео: UA:Перший / YouTube
Теги: США, Леонид Кравчук, Украина, СССР, Лех Валенса, День Независимости, Александр Зинченко, независимость, Сергей Плохий
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