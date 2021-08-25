  На концерте в День Независимости "выступила" цифровая копия погибшего Кузьмы Скрябина

Кузьма Скрябин погиб в ДТП в 2015 году, к 30-й годовщине независимости Украины его "оживили" Скриншот: APnews / Telegram

Вместо погибшего в 2015 году солиста группы Кузьмы Скрябина на экранах, установленных на сцене, появилась его огромная цифровая копия и исполнила песню "Люди, как корабли".

"Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди, как Кузьма. Он был модный, любимый, признанный. И это не проходит до сих пор. Наоборот, во всех амплуа – певца, поэта, композитора, телеведущего, лидера мнений – нам Кузьмы очень не хватает. Потому при помощи технологий возвращаем его", – сказал ведущий шоу.

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