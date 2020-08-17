Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский 17 августа посмертно присвоил певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (Скрябину) звание Героя Украины с присуждением ордена Государства. Об этом сообщает сайт Офиса президента.
Уточняется, что это звание присвоено погибшему певцу за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.
"С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", – подчеркнул Зеленский.
Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2015 году наградил Скрябина орденом "За заслуги" І степени (посмертно).
Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области. Ему было 46 лет.
17 августа – день рождения певца.