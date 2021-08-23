Мама Скрябина: Авторские отчисления за прокат песен Кузьмы составили в среднем 44 грн в месяц

"Просто вдумайтесь: за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн, а за третий квартал роялти составили ноль гривен. Очень тяжело представить, что огромный каталог созданных моим сыном хитов, которые звучат по всем радиостанциям и телеканалам, транслируются в YouTube, может приносить так мало денег. За период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года, когда музыка Андрея звучала на каждом шагу, авторские отчисления составили 1446 грн, или в среднем 44 грн в месяц", – рассказала собеседница.

По ее словам, эти факты сейчас проверяет полиция, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В 2018–2019 годах мы не брали вознаграждение и продолжаем настаивать на том, чтобы нам показали официальные отчеты дистрибьюторов, так как мы не можем проверить эти суммы, впрочем, как и поверить на слово. По этим фактам мы составили заявление в полицию. Сейчас ведется досудебное расследование по статье "мошенничество". Проблема в том, что отчеты по отчислениям не открывают даже следователям. Это затягивает разбирательство. Поэтому сложно называть какие-то даты суда", – сообщила Кузьменко.

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