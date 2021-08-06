Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2021
 
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"Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни

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Ольга Кузьменко: На YouTube-канал, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records прислала 38 жалоб о нарушении авторских прав
Ольга Кузьменко: На YouTube-канал, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records прислала 38 жалоб о нарушении авторских прав
Скриншот: Кузьма Скрябін / YouTube

Мать покойного основателя группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин, Ольга Кузьменко заявила, что компания Moon Records хочет присвоить авторские права на песни ее сына. Свое заявление мать артиста разместила 3 августа на YouTube-канале "Кузьма Скрябін".

"На YouTube-канал, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records прислала 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео – как на те, которые были недавно размещены, так и на те, которые были опубликованы ранее еще самим Андреем", – сообщила мать певца.

Она подчеркнула, что при получении трех жалоб канал блокируется администрацией платформы без возможности его восстановления.

"Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за рейдерства?" – заявила Ольга Кузьменко.

В своем обращении она также упомянула руководителя компании Moon Records Андрея Пасечника.

"Почему вам, господин Пасечник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь? Потому что все эти годы вы жили за счет них, обворовывая нашу семью, и сейчас потеряли этот источник прибыли?" – поинтересовалась она.

Кузьменко также обратилась к участникам старого состава группы "Скрябин", которые, по ее словам, предоставили руководителю компании лицензию на якобы принадлежащие им права на песни.

"Почему именно сейчас, спустя 23 года после прекращения участия в группе и на седьмую годовщину смерти Андрея, вы претендуете на авторство песен? Чего вы не заявляли о нем, когда был жив Андрей, который везде исполнял свои песни и ничего не скрывал? Почему тогда не выдавали никому лицензии на свои права и не обращались в суд по их признанию? Потому что знали, что автором песен был Кузьма! Почему сегодня вы решили воевать с вдовой и дочерью Кузьмы, когда нет уже Андрея?" – резюмировала мать артиста. 

Представители компании пока официально не комментировали заявление Ольги Кузьменко.

ВИДЕО
Видео: Кузьма Скрябін / YouTube
Контекст:

Лидер и основатель группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года. Артист попал в ДТП в Днепропетровской области.

Теги: Андрей Кузьменко, Кузьма Скрябин, скандал
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