Мама Кузьмы Скрябина: Я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея

Светлана говорила: "Когда я слышу ваш голос, мне кажется, сейчас в комнату Андрей войдет". У меня было такое же чувство

– 17 августа был день рождения вашего сына. Как вы провели этот день?

– Мы были на панихиде на кладбище. Приехали родные и друзья – те, кто всегда приезжают. Море цветов и море людей. Семь лет прошло, а все помнят и любят Андрея. Погода была плохой, но люди приходили с зонтиками и долго не расходились. Весь день лил дождь, холодно. А нам уже начинать концерт под открытым небом. И вдруг дождь закончился. Два часа отличной погоды. На концерт в Митрополитские сады 500 билетов продали задолго до 17 августа. Больше просто невозможно вместить людей. Какой был прекрасный концерт!

– Кому на данный момент принадлежат авторские права на наследие Кузьмы?

– Все авторские права – у ООО "Кузьма Скрябин", основателем которого является моя невестка – единственная наследница, жена Андрея Светлана Бабийчук. У нас с ней нет никаких разногласий по этому поводу. У нас хорошие, теплые отношения. В чем-то даже лучше, чем были при жизни Андрея. Они себе жили своей семьей в Киеве, я не вмешивалась.

А когда пришла беда, нам надо было слышать голос друг друга. Мы часто созванивались и подолгу общались. Светлана говорила: "Когда я слышу ваш голос, мне кажется, сейчас в комнату Андрей войдет". У меня было такое же чувство. Мы и сейчас часто созваниваемся. У нас нет никаких споров. Мы ничего не делили. Все свои части я отдала Светлане. А я – самодостаточный человек. У меня все в порядке.

– С внучкой часто общаетесь?

– У меня необыкновенная внучка. Как говорят, я бы к ней и небо прислонила. Сначала Андрей мне по два-три раза на день звонил. Теперь Барбара. И постоянно переписываемся в Viber. Сейчас она врач-интерн. Ни минуты не теряет, постоянно в учебе, прямо как Андрей. Я ее все время прошу замедлиться, убеждаю, что она все успеет. Но эту черту характера она взяла у Андрея. Очень работоспособная, но такая же осторожная, как мама. Барбара всегда была рассудительной, не раскрывала душу всем подряд.

Я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея



– Как случилось, что семья не получала авторских отчислений?

– Владельцем прав является ООО "Кузьма Скрябин". За прошедшие шесть с половиной лет после смерти Андрея нам ни разу не открыли официальные отчеты с музыкальных платформ о поступлениях от авторских и смежных прав. Отчислениями занимается компания ООО "МУН РЕКОРДС", с которой Кузьма подписывал договор. Ее основателем является Андрей Пасичник.

Ольга Кузьменко: Тяжело представить, что огромный каталог созданных моим сыном хитов, которые звучат по всем радиостанциям и телеканалам, транслируются в YouTube, может приносить так мало денег. Скриншот видео: Кузьма Скрябін - справжній Герой України / Facebook

Всего несколько цифр. Просто вдумайтесь: за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн от "МУН РЕКОРДС", которые они получили от своей же компании в России, а за третий квартал роялти составили ноль гривен. Очень тяжело представить, что огромный каталог созданных моим сыном хитов, которые звучат по всем радиостанциям и телеканалам, транслируются в YouTube, может приносить так мало денег.

За период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года, когда музыка Андрея звучала на каждом шагу, авторские отчисления к выплате со стороны "МУН РЕКОРДС", полученные от их же компании в России, составили 1446 грн, или в среднем 44 грн в месяц. И еще одна "огромная" выплата по смежным правам, начисленная за весь период, – 19 302 грн, или в среднем 585 грн в месяц, полученная снова-таки от их же компании – Moon Vinyl в Чехии.

2018–2019 годах мы не брали вознаграждение и продолжаем настаивать на том, чтобы нам показали официальные отчеты дистрибьюторов, так как мы не можем проверить эти суммы, впрочем, как и поверить на слово.

Светлана долго не говорила мне об этой ситуации, но потом все же поделились. А я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея. По этим фактам мы составили заявление в полицию. Сейчас ведется досудебное расследование по статье "мошенничество".

– Как завершилась история с попыткой заблокировать канал Кузьмы в YouTube?

– Думаем, это было сделано в качестве шантажа, чтобы мы пошли на переговоры и забрали заявление из полиции. "МУН РЕКОРДС" отправила 38 жалоб на канал, который был создан Андреем при жизни. Такое количество жалоб могло привести к полному блокированию канала и уничтожению наследия Андрея. Благодаря оперативной работе юристов, которые подготовили обращение и направили его в YouTube, подали встречные уведомления, нам удалось сохранить канал.

– Когда суд может начать рассматривать ваше дело?

– Проблема в том, что отчеты по отчислениям не открывают даже следователям. Это затягивает разбирательство. Поэтому сложно называть какие-то даты. Насколько мне известно, отчеты в Украине могут и не хранить, а держать их в России или в Чехии.

Я долго не вмешивалась в этот спор. Но когда невестка назвала наконец мне цифры отчислений, не смогла удержаться. Сказала, что будем бороться. Пусть меня называют бабкой, которая ничего не понимает. Это не так, я многое знаю. За свое мы будем бороться. Нам чужого не надо – просто откройте отчеты, заберите себе свое, а нам отдайте наше.

Андрей еще 11 лет ходил по земле, и никто ни на что не претендовал. А теперь пытаются у семьи отобрать авторские права

– А вы знакомы с Пасичником, встречались, вели переговоры?

– Конечно, я его знаю. С 2015 года он практически сразу после смерти Андрея стал забирать наследие моего сына. Начал подговаривать парней из существующей группы оспорить авторство на песни моего сына. Но они заявили однозначно, что находятся на стороне семьи, и попросили не впутывать их в грязные игры.

Я решила поехать к нему. Он не на шутку испугался. Дал листок, где было перечислено 15 песен Андрея, паспортные данные человека, который решил претендовать на авторские права, и данные его компании. Этот человек подписал документ примерно такого содержания: "Песни моего авторства передаю "МУН РЕКОРДС" безвозмездно". И это были самые популярные песни, которые играли на всех радиостанциях страны, когда погиб мой сын. Мне почему-то отдали этот лист.

После этого мы еще раз встретились. Он передал мне каталог песен с мокрой печатью, где зафиксированы все права Андрея. Но это никого впоследствии не остановило. Теперь он сделал второй заход через артистов старого состава "Скрябин". Из-за того, что начиная с 2020 года все права вернулись в ООО "Кузьма Скрябин", а у "МУН РЕКОРДС" остались только смежные права группы нового состава, компания лишилась возможности зарабатывать на песнях Кузьмы, как раньше.

Сейчас на наследие моего сына претендуют четыре человека – Сергей Гера, Андрей Пидлужный, Ростислав Домишевский и Юлия Лорд.

Конечно, если бы я была какой-то бабулей на кухне (как меня пытаются показать), им было бы проще. Но нет. Я хорошо понимаю, о чем говорю, прекрасно знаю историю группы и то, как работал старый "Скрябин". Я учила Геру и Домишевского в музыкальной школе. Гера у меня в оркестре играл, а Домишевский ходил ко мне на общее фортепиано. В группе он пробовал себя на басе.

– Ваши оппоненты апеллируют к тому, что речь идет о коллективном творчестве. Они же всей группой вместе работали.

– Там коллектив – это Андрей и Гера, а порой он вовсе один был в студии. Все клавишные партии записывал сам Андрей. Его уже семь лет нет, а до сих пор плейбэк на концертах играет его запись. И бас-гитару он сам тоже часто записывал.

Домишеский большую часть времени проводил на заработках в Москве. Только время от времени приезжал. Что-то у них не сложилось. Сначала Андрей перевел его в администраторы, а потом вовсе уволил. Затем и Шуру попросил уйти из группы.

Однако Андрей еще 11 лет ходил по земле, и никто из этих ребят ни на что не претендовал. Андрей себя подписывал "композитор". Помню, даже ему постоянно говорила: "Ты не композитор, а автор текста и музыки. Подписывай правильно". Теперь эти деятели пытаются у семьи отобрать авторские права. Если рассказать эту историю в цивилизованной стране, никто не поверит, что такое вообще возможно.