Могилевская появилась на сцене "Олимпийского" во время концерта ко Дню Независимости на гигантской птице. Видео

Певица появилась на сцене со стороны фан-зоны на гигантской светящейся птице.

"Гербовый сокол Украины олицетворяет традиционную птицу украинцев. Он всегда стоит на страже границ Украины, ее независимости и свободы. С праздником! Смотрели шоу? Как вам?" – прокомментировала свое выступление артистка.

Могилевская исполнила попурри из своих песен "Відправила меседж", "Місяць", "Відірватись від землі".

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

Кроме Могилевской в концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник и другие.