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25 августа, 2021
 
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Зеленская посетила концерт ко Дню Независимости и выступление Бочелли в смокинге с красной подкладкой. Фото

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Зеленская 24 августа сменила два наряда
Зеленская 24 августа сменила два наряда
Фото: president.gov.ua

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская вечером 24 августа посетила вместе с мужем концерт итальянского тенора Андреа Бочелли, который проходил в Мариинском дворце, и концерт ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский". Жена президента выбрала для мероприятий черный костюм, состоящий из брюк и смокинга на красной подкладке. Совместные фото с женой, сделанные перед концертом Бочелли, на своей странице в Instagram опубликовал Зеленский.

Издание "КП в Украине" отмечает, что наряд Зеленской создал украинский дизайнер, основатель бренда Frolov Иван Фролов.

Фото: zelenskiy_official / Instagram
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Свой образ первая леди Украины дополнила украшениями от украинского ювелирного бренда Guzema.

Фото: zelenskiy_official / Instagram
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна праздновала 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. 

На параде, посвященном Дню Независимости, Зеленская была в белом костюме, состоящем из рубашки и блузки от украинского дизайнера Лилии Литковской. Таким образом, в этот день первая леди Украины продемонстрировала два образа.

Теги: Украина, День Независимости, президент, Андреа Бочелли, мода и красота, Елена Зеленская
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