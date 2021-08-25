Зеленская посетила концерт ко Дню Независимости и выступление Бочелли в смокинге с красной подкладкой. Фото

Издание "КП в Украине" отмечает, что наряд Зеленской создал украинский дизайнер, основатель бренда Frolov Иван Фролов.

Свой образ первая леди Украины дополнила украшениями от украинского ювелирного бренда Guzema.

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна праздновала 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

На параде, посвященном Дню Независимости, Зеленская была в белом костюме, состоящем из рубашки и блузки от украинского дизайнера Лилии Литковской. Таким образом, в этот день первая леди Украины продемонстрировала два образа.