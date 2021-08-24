Зеленская на мероприятиях ко Дню Независимости была в наряде от украинского дизайнера. Фото

Зеленская сопровождала мужа на мероприятиях, посвященных Дню Независимости.
Telegram-канала "Культурная прачечная" отмечает, что наряд Зеленской составлен из вещей, созданных украинским дизайнером Лилией Литковской. Первая леди Украины дополнила образ украшениями от украинского ювелирного бренда Guzem.
День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. Главные праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, можно посмотреть здесь.