Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов

Зеленская о саммите: Говорили об опыте и ценности сотрудничества для дальнейшего развития человечества Фото: olenazelenska_official / Instagram

"Завершилась первая тематическая панель киевского саммита первых леди и джентльменов "Сотрудничество ради будущего: как найти ответы на новые вызовы?". В ходе дискуссии говорили об опыте и ценности сотрудничества для дальнейшего развития человечества. О том, какие ключевые инструменты для успешного преодоления вызовов мы можем задействовать, как превратить кризис на возможности и что было источником вдохновения для реализации важных общественных миссий", – сообщила первая леди Украины.

Зеленская отметила, что участие в дискуссии также приняли американский философ, автор бестселлера "Черный лебедь" Нассим Талеб и бывшая первая леди США, бывший государственный секретарь этой страны Хиллари Клинтон.

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