Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2021
 
Новости

Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская о саммите: Говорили об опыте и ценности сотрудничества для дальнейшего развития человечества
Зеленская о саммите: Говорили об опыте и ценности сотрудничества для дальнейшего развития человечества
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская, инициировавшая проведение 23 августа в Киеве саммита первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", после завершения первой тематической панели поделилась в Instagram совместным фото с участницами саммита, а также снимками, которые были сделаны во время его проведения.

"Завершилась первая тематическая панель киевского саммита первых леди и джентльменов "Сотрудничество ради будущего: как найти ответы на новые вызовы?". В ходе дискуссии говорили об опыте и ценности сотрудничества для дальнейшего развития человечества. О том, какие ключевые инструменты для успешного преодоления вызовов мы можем задействовать, как превратить кризис на возможности и что было источником вдохновения для реализации важных общественных миссий", – сообщила первая леди Украины.

Зеленская отметила, что участие в дискуссии также приняли американский философ, автор бестселлера "Черный лебедь" Нассим Талеб и бывшая первая леди США, бывший государственный секретарь этой страны Хиллари Клинтон.

Контекст:

О проведении саммита первых леди и джентльменов Зеленская сообщила 2 августа на форуме "Украина 30. Имидж Украины".

Мероприятие направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали девять первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и дочь президента Ливана. Некоторые из них приняли участие в саммите дистанционно.

Теги: Киев, саммит, президент, Елена Зеленская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся львы". Полный текст выступления Джемилева на саммите Крымской платформы
"Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся львы". Полный текст выступления Джемилева на саммите Крымской платформы
Мама Кузьмы Скрябина: Я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея
Мама Кузьмы Скрябина: Я не могу спокойно наблюдать, как грабят самых близких людей Андрея
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие бывают стили в интерьере
Какие бывают стили в интерьере
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS