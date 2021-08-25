"Немножко споткнулась", "Дождь заставил понервничать". Поклонники Поляковой обсуждают ее выступление в образе птицы на "Олимпийском"

Певица вышла на сцену в парике из белых перьев и платье, также декорированном перьями, с красным цветком на груди.
После первого куплета Полякова прошлась по сцене, споткнувшись при переходе из одной зоны в другую – во время выступления артистки шел дождь.
"Как вам выступление в образе птицы?" – поинтересовалась артистка у поклонников.
"Немножко споткнулась. Но выступление и голос невероятные", – оценили номер Поляковой фолловеры.
"Здорово! Но дождь заставил понервничать. Вы геройка! Так шикарно петь и двигаться грациозно, когда скользко и мокро!" – прокомментировали пользователи сети.
"Костюм шикарный", – написали подписчики.
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Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.
В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице.