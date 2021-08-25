Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2021
 
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"Немножко споткнулась", "Дождь заставил понервничать". Поклонники Поляковой обсуждают ее выступление в образе птицы на "Олимпийском"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова спела песню "Чарівна скрипка"
Полякова спела песню "Чарівна скрипка"
Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 25 августа в Instagram разместила запись своего выступления на концерте ко Дню Независимости, проходившем 24 августа на НСК "Олимпийский". Артистка исполнила песню "Чарівна скрипка", слова которой написал украинский поэт Юрий Рыбчинский.

Певица вышла на сцену в парике из белых перьев и платье, также декорированном  перьями, с красным цветком на груди. 

После первого куплета Полякова прошлась по сцене, споткнувшись при переходе из одной зоны в другую – во время выступления артистки шел дождь.

"Как вам выступление в образе птицы?" – поинтересовалась артистка у поклонников.

"Немножко споткнулась. Но выступление и голос невероятные", – оценили номер Поляковой фолловеры.

"Здорово! Но дождь заставил понервничать. Вы геройка! Так шикарно петь и двигаться грациозно, когда скользко и мокро!" – прокомментировали пользователи сети.

"Костюм шикарный", – написали подписчики.

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице.

Теги: концерт, День Независимости, Оля Полякова, певица
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