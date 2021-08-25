"Немножко споткнулась", "Дождь заставил понервничать". Поклонники Поляковой обсуждают ее выступление в образе птицы на "Олимпийском"

Певица вышла на сцену в парике из белых перьев и платье, также декорированном перьями, с красным цветком на груди.

После первого куплета Полякова прошлась по сцене, споткнувшись при переходе из одной зоны в другую – во время выступления артистки шел дождь.

"Как вам выступление в образе птицы?" – поинтересовалась артистка у поклонников.

"Немножко споткнулась. Но выступление и голос невероятные", – оценили номер Поляковой фолловеры.

"Здорово! Но дождь заставил понервничать. Вы геройка! Так шикарно петь и двигаться грациозно, когда скользко и мокро!" – прокомментировали пользователи сети.

"Костюм шикарный", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)