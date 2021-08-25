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25 августа, 2021
 
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"Выглядит офигительно", "Кинематографично". В сети показали барабанщика "Океану Ельзи", продолжающего играть под дождем на "Олимпийском"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хлинин на "Олимпийском" продолжал играть на мокрых барабанах
Хлинин на "Олимпийском" продолжал играть на мокрых барабанах
Фото: okean_elzy.fan / Instagram

Украинская группа "Океан Ельзи" 24 августа выступила на концерте ко Дню Независимости, который проходил на НСК "Олимпийский". Музыканты исполнили попурри из своих песен "Там, де нас нема", "Я так хочу", "На небі", "Я не здамся без бою", "Той день". Во время выступления артистов пошел дождь – зрелищное видео, на котором запечатлено соло барабанщика группы Дениса Хлинина на мокрых барабанах, в Facebook разместила менеджер группы Виктория Хоменко.

"Как минимум кинематографично", – прокомментировала она ролик.

"Природные спецэффекты", – оценили видео фолловеры.

"Выглядит офигительно", – отреагировали в сети.

https://www.facebook.com/victoriia.khomenko/videos/559235585518746/

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.

Теги: Океан Ельзи, концерт, День Независимости
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