"Завораживают ваши голоса", "Каждый раз плачу". Тоня и Нина Матвиенко дуэтом спели на "Олимпийском". Видео

"Завораживают ваши голоса", – оценили выступление дуэта Матвиенко фолловеры.

"Сколько раз пробовала спеть эту песню – ну никак... Каждый раз плачу. Вы молодцы", – написали поклонники.

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.